السياربي تفاوض الأهلي لإستقدام قندوسي

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أمس الإثنين، عن دخول إدارة شباب بلوزداد، في مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي المصري، بشأن التعاقد مع متوسط الميدان الدولي الجزائري، أحمد قندوسي.

وحسب ماكشفه موقع “القاهرة 24” المصري، أن إدارة السياربي بقيادة الرئيس رابحي تفاوض إدارة الأهلي المصري للتعاقد مع قندوسي على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر، أن المفاوضات الأولية بين الطرفين كانت إيجابية، وأن مسئولي الأهلي لا يمانعون مغادرة اللاعب الموسم المقبل، والقرار النهائي سيكون بيد المدرب مارسيل كولر.