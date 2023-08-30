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الرياضة

السياسي يعلن موعد أول مباراة ودية بتونس

بقلم محمد.ل
السياسي يعلن موعد أول مباراة ودية بتونس
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أعلنت إدارة شباب قسنطينة، عن برمجة أولى لقاءات الفريق الودية، في إطار تربصه الجاري حاليا بعين الدراهم التونسية.

وكشفت إدارة “السياسي” بأن فريقها سيواجه رائد القبة، غدا الخميس، بملعب المركب الرياضي لعين الدراهم، بداية من الساعة 16:00.

للإشارة فإن إدارة شباب قسنطينة، قررت البقاء في تونس من أجل إجراء التربص الصيفي، مباشرة بعد لقاء إياب الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، أمام المضيف النجم الساحلي التونسي.

Peut être une image de ‎football, football et ‎texte qui dit ’‎SPORTS COMPLEX AIN DRAHEM THURSDAY 31 AOUT 2023 16:00 NEXT MATCH Raed Chabab Kouba Vs Sportif Constantinois FRIENDLY MATCH سباب HSC TR.C.K R.C.K 1945 CSC CLUB SPORTIF CONSTANTINOIS KCS ENTP‎’‎‎

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