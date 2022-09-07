السيتي يدعم محرز أمام تهميش غوارديولا

يعيش النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، فترة صعبة منذ بداية الموسم الحالي بسبب قلة مُشاركاته في المباريات.

حيث أصبح قائد المنتخب الوطني، خارج حسابات المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا.

والدليل على ذلك مُشاركته بديلا في لقاء سهرة الثلاثاء الذي جمع السيتي بإشبيلية الإسباني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجعل هذا الأمر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرفع معنويات ساحر العرب.

ونشر الحساب صورة لمحرز من الحصة التدريبية لصبيحة الأربعاء التي جرت بإسبانيا.

مُرفقا إياها بعبارة:”جدية من ساحر العرب في تدريبات أبطال إنجلترا اليوم في إسبانيا”.