السيتي يغير ألوان شعاره دعما للشواذ.. ومحرز تحت المجهر !

سيكون اللاعب الدولي رياض محرز مطالبا بمقاطعة حملة دعم “المثليين” بإنجلترا خلال مباراة الغد التي ستجمع فريقه مانشستر سيتي بنادي وولفرهامبتون لحساب الجولة الثالثة من البريمرليغ.

وغيرت أندية الدوري الإنجليزي شعار الصفحات الرسمية الخاصة بها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر لألوان قوس قزح.

وتعود لاعبوا الدوري الإنجليزي على لبس أحذية تحمل شعار قوس قزح، بالإضافة إلى أربطة أحذية خاصة بألوان الطيف.

وتستمر حملة دعم المثليين لمدة 10 أيام، وتتضمن تغيير الشعارات على مواقع التواصل وشارات القيادة وأربطة الأحذية للاعبين، بألوان قوس قزح.