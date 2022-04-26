“السيتي” يُحفز محرز لقهر ريال مدريد !

حفز فريق مانشستر سيتي الانجليزي نجمه الدولي الجزائري رياض محرز قبل مواجهة ريال مدريد الاسباني.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار الإثنين.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”وقتك يا رياض” في اشارة إلى موقعة ملعب الاتحاد.

حيث سيواجه السيتي ضيفه ريال مدريد الاسباني في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.