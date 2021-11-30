السيتي يُقرر مُكافأة محرز قبل كان الكاميرون

قررت إدارة فريق مانشستر سيتي الانجليزي مُكافأة نجمها الدولي الجزائري “رياض محرز” قبل كأس إفريقيا بالكاميرون.

صحيفة “ذا الصن” البريطانية كشفت أن محرز يشعر بالسعادة في مانشستر، ويحرص على تجديد تعاقده مع السيتي.

كما يتواجد حاليًا اسمه على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب السيتي في تجديد تعاقدهم في أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت الصحيفة أنه في حال فشلت مساعي السيتي لتجديد عقد محرز، فستكون مغادرته الصيف المقبل هي الأقرب، مع اهتمام البياسجي بضمه.