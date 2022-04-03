السير بسرعة منخفضة دون سبب مخالفة هذه غرامتها

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول بالسير بسرعة منخفضة دون عذر مقبول. وما يترتب عنها من العقوبات القانونية.

وكتبت عبر فقرتها النافذة القانونية ان السير بسرعة منخفضة دون عذر مقبول. مما يؤدي إلى عرقلة السير العادي للـمركبات، هذا السلوك يعتبر مخالفة مرورية.

وطبقا للمادة 66/ب3 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والمتمم، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدّها الأدنى 2500دج.

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