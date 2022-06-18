السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. الدرك يوّضح

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور .منشور حول إستعمال أحذية التزلج أوما يعرف بـ skate rolls أو patinage a roulette في الطرقات. وكذا ما يترتب عنها من العقوبات القانونية.

واوضحت ذات المصالح عبر منشورها ان ظاهرة السير والتنقل عبر الطرقات والشوارع، بأحذية التزلج بالرغم من خطورتها على سلامة أصحابها بالدرجة الاولى. خاصة السير بمثل هذه الاحذية والإمساك بالسيارات من الخلف.

واضاف المنشور أن مستعملي هذه الاحذية وهم يمسكون بالمركبة من الخلف، حيث أن السائق لم يبادر بالتوقف وإبعادهم عن المركبة لتجنب خطر الحوادث، وكأنه بعيد عن المسؤولية التي تلحق به.

وعتبرت ذات المصالح عبر منشورها ان هذا السلوك غير حضاري، كما انه مخالف للقانون “مخالفة الراجلين للأحكام التي تنّظم سيرهم. لا سيما استعمال الممرات المحمية المخصصة لهم”. وذلك طبقا للمواد 34 فقرة 1 والمادة 271 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدّل والمتمم .

بالإضافة إلى أن صاحب المركبة بتصرفه هذا، يكون قد ارتكب #جنحة “تعريض حياة الغير للخطر”، وهذا طبقا لأحكام المادة 290 مكرر من قانون العقوبات.

وإختتمت مصالح الدرك الوطني منشورها انه وجب محاربة هذه المظاهر السلبية، لسلامة الجميع.

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