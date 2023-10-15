السيسي: أمن مصر “خط أحمر”.. عقد قمة إقليمية بشأن غزة

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إجتماعا لمجلس الأمن القومي. حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، وضرورة مواصلة الاتصال بالمنظمات الدولية الإغاثية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وتوصل اجتماع الأمن القومي المصري إلى مواصلة الإتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف إستهداف المدنيين. بالإضافة كذلك إلى تكثيف الإتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. وإبراز إستعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام. ناهيك عن تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

ووجهت مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن ردة الفعل الإسرائيلية على هجوم حماس يوم 7 أكتوبر تجاوزت الدفاع عن النفس وتحول إلى عقاب جماعي.

جاءت تصريحات السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في القاهرة.

وقال السيسي لبلينكن إن الأزمة تحتاج منا أن نعمل بقوة وعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها. كما ندّد ورفض المساس بالمدنيين أيا كانوا هؤلاء المدنيين، واعتبر ذلك نقطة في غاية الأهمية. “هذا موقفا والدور الذي حرصنا عليه خلال سنين طويلة ومنذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل”.

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