السيسي: القوات المصرية المتواجدة في السودان لا تدعم طرف على حساب آخر

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان.

كما أشار الى أن ما يجري في السودان شأن داخلي.وذلك خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الرئيس المصري أن بلده تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، مؤكدا ان موقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول، وما يجري في السودان شيء داخلي.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة.

وأوضح الرئيس السيسي، ان القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وليس لدعم طرف على حساب طرف.

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