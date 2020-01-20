السيسي يحتفي بجهود إفريقيا: أصبحت أحد أهم مقاصد الإستثمار

إحتفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بجهود الدول الإفريقية لتحقيق أولوياتها، مؤكدا أن إفريقيا أصبحت أحد أهم مقاصد الإستثمار.

وأورد الرئيس المصري، خلال كلمة ألقاها بقمة الإستثمار البريطانية الإفريقية: “رغم التحديات التي تواجه القارة السمراء، إلا أنني أستطيع القول أنه بعد مرور عام حافل من الجهد لتحقيق أولوياتها، هناك فرص واعدة أمام شركائها تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد للإستثمار”.

وأضاف السيسي، إن دول القارة تؤكد إنفتاحها، وأنها على أتم الإستعداد للتعاون مع كافة شركائها.

وأوضح الرئيس المصري، أنه يجب تكثيف تنفيذ المشروعات لتنمية البنية التحتية للقارة الإفريقية، وأهمها مشروع “القاهرة تيب تاون”، لربط شمال القارة بجنوبها.

وشدد السيسي على ضرورة تفعيل مراحل تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، لزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي.

وإنطلقت اليوم الإثنين، أشغال قمة الإستثمار البريطانية – الإفريقية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة الجزائر.

هذا وإنتقل وزير الصناعة والمناجم، فرحات أيت علي، أمس الأحد، إلى برلين لتمثيل الجزائر في القمة التي تعقد اليوم الإثنين.

وتهدف القمة إلى بحث سبل ووسائل ترقية الشراكة الإقتصادية، بين المملكة المتحدة والدول الإفريقية.

وتشكل القمة فرصة لعرض إمكانيات تطوير علاقات الأعمال والإستثمار في السوق الإفريقية أمام رجال الأعمال البريطانيين.