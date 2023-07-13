السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من خطورة الوضع في السودان، وتداعيات الأمر السلبية على دول العالم وخاصة دول الجوار.

وأورد الرئيس المصري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، إن دول جوار السودان هي الأكثر تضررا نتيجة الأزمة السودانية. لذا هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات متسقة مع الجهود الأخرى المبذولة.

كما قدم الرئيس المصري، تصورا وضعته الدولة المصرية لخروج السودان من المأزق الحالي، حيث طالب الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد.

وقال السيسي: “أولا مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف لوقف إطلاق النار”.

وثانيا “مطالبة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات”.

وثالثا “إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب. يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والديمقراطية”.

رابعا “تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل لحل شامل للأزمة السودانية. على أن تتطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الأطر والآليات”.

السيسي: نشعر بمعاناة الأشقاء في السودان

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب السوداني قائلا: “أن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطلعها تدمي كل قلوب المصريين.. نشعر بمعاناة الأشقاء في السودان.. ونتألم وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت”.

وأضاف الرئيس السيسي: “من هذا المنطلق أؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا. والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة السودان بعيدا عن التداخلات الخارجية التي تسعي لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار السودان وأمنه بل والمنطقة”.

كما شدد السيسي، على أن مصر لن تدخر جهدا فى المساعدة لاستعادة الاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف.

وشكر الرئيس المصري في الأخير، القادة المشاركين على تلبية الدعوة. آملا في مساعدة جار عزيز ودعم شعب شقيق في تجاوز المحنة الحالية في أسرع وقت.

كما طرح رئيس جنوب السودان سيلفا كير عدة بنود لحل الأزمة في السودان وجاءت كالتالي: وقف إطلاق النار بشكل مستدام. وإيقاف أشكال العداء وإيصال المساعدات. ووضع إطار عمل لبحث تسوية سياسية سلمية، وحفظ سيادة ووحدة السودان.