السيسي يصدر تعليمات للحكومة المصرية بعد الاكتشاف البترولي الجديد

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والوزراء المصريين بعد الاكتشاف البترولي الجديد.

الذي أعلنت عنه شركة “إيني” الإيطالية” اليوم.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن الاجتماع تناول خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول،الهادفة إلى تحديث أنشطة القطاع.

من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم فضلا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وشدد السيسي على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل.

لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.