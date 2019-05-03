السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن السيناتور الديمقراطي، مايكل بينيت، أمس الخميس، أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ليرتفع بذلك إلى 21 عدد المرشحين الذين يأملون في الفوز بترشيح الحزب لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر 2020.

وكتب السيناتور البالغ من العمر 54 عاما على “تويتر”، معلنا ترشحه “لا يمكننا أن نكون الجيل الأول الذي يورث أولادنا القليل”.

مضيفا “دعونا نبني الفرص لجميع الأمريكيين ونستعيد وحدة دولتنا”.

ويمثل السيناتور بينيت كولورادو في واشنطن منذ سنة 2009ي وقد سلط الضوء على

العمل الذي يؤديه بعيدا من الخطوط الحزبية والمتعلق بـ”التعليم والمناخ والهجرة والصحة والأمن القومي”.

وهو السيناتور السابع الذي سيخوض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

وتضم مجموعة المرشحين الديمقراطيين تنوعا غير مسبوقي مع وجود عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات.

وسيجري التصويت الأول في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا في فيفري 2020

على أن يختار الحزب مرشحه في جوان 2020.