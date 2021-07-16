“السيناتور بن زعيم: “المغرب يلعب بالنار.. ويطالب بطرد السفير المغربي “

أعرب السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، عبد الوهاب بن زعيم، عن غضبه، من تصرف السفير المغربي في المملكة المتحدة الذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل.

وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على “فايسبوك”، قال السيناتور: “المغرب يلعب بالنار وأعتقد هذه المرة ستحرقه.”

قبل ان يضيف بن زعيم قائلا:”إستدعاء سفيرنا ضروري ومغادرة السفير المغربي اليوم قبل الغد، ضرب وحدة الامة الجزائرية خط احمر”.

وكانت وزارة الشرون الخارجية، قد أصدرت مساء اليوم، بيانا، أدانت من خلاله بشدة هذا الانحراف الخطير، معتبرةً إياه بالمغامر اللامسؤول والتحريضي. كما أكدت في السياق ذاته، أن هذا الادعاء المزدوج يشكل اعترافًا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليًا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال “العشرية السوداء”.