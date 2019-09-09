السيناتور “حمود شايد” يتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية

أودع حمود شايد عضو مجلس الأمة تصريحا مكتوبا لدى رئيس المجلس بالنيابة يتنازل بموجبه طوعا عن الحصانة البرلمانية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فإن السيناتور تنازل عن الحصانة البرلمانية حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

للتذكير، فقد طلبت وزارة العدل سابقا رفع الحصانة عن عضوين في مجلس الأمة، بغرض التحقيق معهما حول شبهات فساد.

ويتعلق الأمر بعضو مجلس الأمة السيناتور علي طالبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالشلف.

وكان العضو الثاني بمجلس الأمة الذي طلب وزير العدل تجريده من الحصانة هو السيناتور شايد حمود، المعين ضمن الثلث الرئاسي.

للإشارة فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على تحقيقات تجريها العدالة، في قضايا فساد.