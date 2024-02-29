السيول والثلوج تحاصر عدة ولايات.. مخطط إستثنائي للتدخل

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج في غلق العديد من الطرقات والمحاور بسبب التراكم الكثيف للثلوج وارتفاع منسوب المياه.

وحسبما أفاد به سمير بوشحيط مكلف بالإعلام والتنسيق المروري بالدرك الوطني، فإنه وبولاية تيزي وزو فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو في منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. ناهيك عن الطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن مغلق بسبب الثلوج. وكذا الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية ايليلتن مغلق بسبب الثلوج. الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط مفترق الطرق المؤدي الى قرية علالة بلدية ايت يحي موسى مغلق بسبب إنجراف التربة. والطريق الوطني رقم 25 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالضبط على مستوى قرية معمر بلدية ذراع الميزان مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وبولاية البويرة، الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة ايكوكار بلدية بشلول وتيكجدة بلدية الأصنام مغلق بسبب الثلوج. والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج مغلق بسبب الثلوج. كما أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية اغبالو مغلق بسبب الثلوج.

وفي ولاية بجاية الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى فج شلاطة بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج. أما بولاية بومرداس فالطريق الوطني رقم 05 الرابط بين ولايتي بومرداس والبويرة. على مستوى بلدية عمال مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه. وفي سطيف الطريق الوطني رقم 76 الرابط بين ولايتي سطيف وبرج بوعريرج. بلدية قنزات مغلق بسبب تراكم الثلوج. وبولاية جيجل الطريق الولائي رقم 147 على مستوى قرية بوخرتوم بلدية الأمير عبد القادر مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

مخطط إستثنائي للدرك الوطني للتدخل

وأضاف بوشحيط في تصريح “للنهار”، أن مصالح الدرك الوطني وبالتنسيق مع الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي، قد أعدت مخطط إستباقي شاركت فيه جميع الوحدات القاعدية للتدخل في الأماكن الوعرة وتسهيل حركة المرور في الطرق والمحاور المغلقة.

وأشار بوشحيط إلى أنه تم نشر المزيد من النقاط الدورية والمراقبة لتوعية المواطنين بالطرق المغلقة. بالإضافة كذلك إلى نشر نقاط تحذيرية. وتشكيل دوريات من أجل مرافقة القوافل وتسهيل إجلاء العالقين في بعض الولايات ليلا ونهارا.