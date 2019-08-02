الشاهد يتحدث عن علاقته بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

تطرق رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، لعلاقته بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ،خلال الخمس الأشهر الاخيرة، والتي وصفها بأنها كانت ” طيبة ” .

واعتبر يوسف الشاهد خلال حوار اعلامي، أن صفحة الخلاف مع الفقيد باجي قايد السبسي ، تّم طيها منذ خطاب رئيس الدولة الى الشعب يوم 20 مارس .

وتابع: “أنا لم أخن الرئيس الراحل، ومن خانه هم من سرقوا منه حزبه”، الذي أسسه لتحقيق التوازن في المشهد السياسي.

وفي حديثه عن زياراته ولقاءاته الأخيرة مع الرئيس قايد السبسي، شدد رئيس الحكومة على أنه لم يتحدث مع الرئيس الراحل يوم 28 جوان أثناء تواجده في المستشفى العسكري للتداوي حول انتقال للسلطة، خلافا لما روجت له إحدى المجلات الفرنسية.

وصرح في هذا الصدد: “هناك قذارة سياسية، وهناك أطراف (لم يذكرها) لم ترد يوما أن تعود علاقتي جيدة مع الرئيس الراحل”، الذي قال إنه “كان ينوي عودتي الى حضن نداء تونس، وترك لي الخيار في ذلك، كما أنه كانت لديه حيرة وقلق حيال عدم وجود وحدة داخل الصف الديمقراطي”،حسب تعبيره.

وأكد الشاهد أن حربه ضد الفساد والفاسدين “لم تتوقف، ولم تكن مجرد إيقاف لبعض الأفراد فقط، بل هي حرب متواصلة وتم وضع إطار تشريعي و قانوني لها”.

وأضاف ان حكومته جوبهت في حربها تلك “من أباطرة الفساد”، قائلا في هذا الصدد، إن جزءا من الهجوم على الحكومة، سببه، وفق تقديره، “حربها على الفساد” وأنه “كان بالإمكان تحقيق الافضل” على هذا الصعيد.

وردا على سؤال بخصوص اتهامات موجهة له باستغال نفوذه كرئيس للحكومة لتأسيس حزب “تحيا تونس”،

قال الشاهد إن الحزب”تأسس كضرورة” وإنه “حاول رفقة آخرين الاصلاح داخل حزب نداء تونس”،

مشددا على أن تونس كانت “ستكون في مشهد مفزع لو لم يتم تأسيس هذا الحزب”، وفق قوله.