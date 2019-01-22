الشرطة الإسبانية تحجز 3 أطنان كوكايين مخبأة في نواة النخيل

تم تفكيك أكبر مختبر لمعالجة وتصنيع مخدر الكوكايين بأوروبا، أمس الإثنين، وذلك في مدينة فالنسيا بإسبانيا، حسب ما أعلنته الشرطة الإسبانية.

وحسب بيان للشرطة الإسبانية، فقد تم اعتقال 11 شخصًا، يشتبه بإنتمائهم لشبكة متخصصة في تصنيع ومعالجة وتهريب والإتجار بالمخدرات.

وقد تم توقيف المتهمين في كل من مدريد، ومالقة وتوليدو وفالنسيا، وفالادوليد وبونتيفيدرا.

وتم العثور في هذا المختبر على حوالي 8500 لتر من النفايات، والمواد الكيميائية المختلفة.

وأخطر ما في الأمر، أنه تم العثور على 12 حاوية تحتوي على حوالي 3 أطنان من الكوكايين مموهة في دقيق نواة النخيل، في ميناء بونتيفيدرا، يعود لمختبر فالنسيا.