الشرطة الإيرانية: إعتقال 18 عميلاً للإحتلال الصهيوني صمّموا مسيّرات إنتحارية

أعلنت الشرطة الإيرانية إعتقال 18 عميلا للكيان الإسرائيلي. مؤكدة أنّهم كانوا يقومون بتصميم وتصنيع طائرات تجسّسية وانتحارية مسيّرة في ورشة في مشهد.

وتواصل إيران اعتقال عملاء عملوا لمصلحة الاحتلال و”الموساد”، وذلك بالتزامن مع الحرب التي يشنّها الاحتلال على البلاد. وقبل أيام، اعتقلت الشرطة الإيرانية في محافظة أصفهان 4 أشخاص مشتبه بهم بالتعامل مع الاحتلال. حيث جرى الكشف عن ورشة تصنيع طائرات مسيّرة وطائرات صغيرة وصادرت كمية كبيرة من المعدّات وقطع الغيار.

كذلك، أعلن الأمن الإيراني اعتقال 5 متورطين في إثارة الفتن ودعم العدوان الإسرائيلي في قزوين (شمال إيران).

كما تمكنت الإستخبارات الايرانية من القاء القبض على 6 عملاء للكيان الصهيوني في منطقة قصر شيرين المحاذية حدوديا لاقليم كوردستان العراق. بالإضافة كذلك إلى القبض على 2 من عملاء الموساد جنوب شرق طهران وكانت بحوزتهما أكثر من 200 كلغ من المتفجرات و23 طائرة مسيرة. وقاذفات، وأجهزة توجيه، وأجهزة تحكم.

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