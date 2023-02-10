الشرطة السويدية ترفض منح إذن جديد لحرق المصحف الشريف

رفضت الشرطة السويدية، منح إذن لحرق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في السويد.

وجاء في بيان للشرطة السويدية، أمس الأربعاء، أن حرق المصحف الشريف، من شأنه “إثارة اضطرابات خطيرة للأمن القومي”.

ورفضت الشرطة، طلب إذن لمظاهرة سيتخللها إحراق للمصحف، موضحة أن ذلك جاء بعد حوار مع الاستخبارات السويدية.

وكان من المقرر أن تخرج المظاهرة ويتم إحراق المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم أمس الخميس.

وقالت الشرطة إنه “في الآونة الأخيرة، أثارت التجمعات العامة لحرق المصحف ردود فعل قوية للغاية. مما أثر على مستوى التهديد ضد السويد”.

وأضافت: “استنادا إلى هذا التهديد، قررت هيئة الشرطة اليوم بعد حوار مع الاستخبارات السويدية رفض طلب الإذن بحرق المصحف”.

وختمت الشرطة بيانها بإشارتها إلى أنه يمكن استئناف قرار الشرطة بشأن مسائل التصاريح أمام المحكمة الإدارية.

ولقي القرار ترحيبا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن إحراق المصحف لا يندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي.

يُشار إلى أن حوادث إحراق المصحف الشريف مؤخرا تسببت بأزمة سياسية بين تركيا والسويد.

ووصلت الأزمة إلى تلميح تركيا برفض طلب السويد الحثيث للانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وجاء ذلك ردا على قيام النائب الدانماركي-السويدي وزعيم حزب “سترام كورس” اليميني المتطرف، راسموس بالودان، بإحراق المصحف أمام السفارة التركية بالسويد.