الشرطة الفرنسية تحظر التظاهر في شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد!

قامت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، بحظر التظاهرات في شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد في العاصمة باريس بعد اشتباكات وقعت خلال احتجاجات ضد رفع سن التقاعد.

وحسب ما أفادت به القناة التلفزيونية BFM، فلقد فسرت الشرطة الفرنسية هذا الحظر على انه خطر الاخلال بالنظام، وستغطي منطقة الحظر ساحة الكونكورد ومحيطها والشانزليزيه.

وحذرت الشرطة الفرنسية من وجود عقوبات في حال مخالفتها.

هذا وطيلة ليلتي الخميس والجمعة، خرجت احتجاجات عفوية في ساحة الكونكورد والشوارع المحيطة بباريس ضد قرار الحكومة الفرنسية بتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان).

وشارك نشطاء نقابيون وطلاب جامعات باريسية في الاحتجاجات. وقامت مجموعات من المتظاهرين برشق الحجارة على الشرطة.

كما أشعلوا النار في سقالة بناء في ساحة الكونكورد، حيث تجري أعمال ترميم.

وردا على ذلك، قامت الشرطة والدرك بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لفض الاحتجاجات. فيما تم اعتقال حوالي 300 شخص لمشاركتهم في أعمال الشغب على مدى يومين. يذكر ان باريس تشهد طيلة اليومين الماضيين اشتباكات وأعمال شغب بين الشرطة والمتظاهرين. وذلك خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، اين قوبلت هذه المظاهرات بقمع كبير من طرف مصالح الأمن.

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