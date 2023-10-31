الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة محجبة

أطلقت الشرطة الفرنسية النار على امرأة في محطة مكتبة فرانسوا ميتران في باريس. وبحسب موقع BFMTV، فقد وجهت تهديدات إلى المتواجدين في المحطة.

علمت قناة BFMTV من مصدر في الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أُبلغت من قبل العديد من مستخدمي قطار النقل. بوجود امرأة تطلق تهديدات.

وتم عزل المرأة في محطة مكتبة فرانسوا ميتران.ولم يتم اكتشاف أي متفجرات، ثم تم إخلاء المحطة. وكانت المرأة محجبة بالكامل، ولم تمتثل لأوامر الشرطة.

وقالت الشرطة الفرنسية إنها فتحت النار خوفا على سلامة المواطنين، ثم أصيبت في بطنها وتم إجلاؤها.