الشرطة الفرنسية تُطالب بتأجيل مباراة بسبب السترات الصفراء

طالبت السلطات الأمنية الفرنسية،في سانت إيتيان بتأجيل مباراة “سانت إيتيان ونيم”،المقررة الأحد المقبل، بملعب جوفروا ريشار غيشار إلى يوم الاثنين ،بسبب المظاهراتِ المتوقعة.

وجاء طلب التاجيل ، تزامنا مع اعلان أصحاب السترات الصفراء عن مظاهرات كبرى يوم السبت ، الأمر الذي يتطلب تعبئة وجاهزية تامة لرجال الشرطة لمنع أعمال شغب متوقعة في المدينة.

تجدر الإشارة، إلى أن الحركة الاحتجاجية الفرنسية “السترات الصفراء”، دخلت شهرها الخامس، الأسبوع الماضي، بعد مرورها بعقبات في أعقاب اعتقال الآلاف، وقمع الشرطة للمظاهرات.