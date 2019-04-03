الشرطة النيوزيلندية تعثر على مؤيد لهجوم المسجدين منتحرا

قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، إنها تعتقد، أن “تروي دوبوفسكي”، الذي وجد منتحرا، كان قد أرسل رسائل إلكترونية، تبين تأييده لمنفذ مجزرة المسجدين.

وأكدت الشرطة، أن “دوبوفسكي”، دعم هجمات “كرايست تشيرش” الإرهابية، واحتفظ بمحتويات متطرفة عنيفة، وأسلحة نارية وذخائر في منزله.

وقال قائد الشرطة، “جون برايس”، إن “دوبوفسكي” لفت انتباههم، بعد إرساله رسائل إلكترونية مزعجة، تبين تأييده لمنفذ هجومي المسجدين، رغم عدم وجود رابط بينهما.

وأشار “برايس”، إلى أن رجال الشرطة، قاموا بتفتيش 3 من عقارات كان يمتلكها “دوبوفسكي”.

ووجدت الشرطة النيوزيلندية، داخل هذه العقارات، أسلحة وذخيره، ومحتوى متطرف عنيف.

وتابع “برايس”، أن الشرطة حددت موقع “دوبوفسكي” في مركبة، ثم تفاوضت معه لـ3 ساعات قبل الاقتراب منه، لتجده منتحرا.

وعثرت الشرطة النيوزلندية، على جثة رجل خمسيني، يشتبه بأنه كان مؤيدا لهجمات المسجدين الإرهابية، الأسبوع الماضي.