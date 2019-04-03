عاجل

الشرطة النيوزيلندية تعثر على مؤيد لهجوم المسجدين منتحرا

أخبار العالم
  • -
  • 0
الشرطة النيوزيلندية تعثر على مؤيد لهجوم المسجدين منتحرا
بقلم نادية بن طاهر

قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، إنها تعتقد، أن “تروي دوبوفسكي”، الذي وجد منتحرا، كان قد أرسل رسائل إلكترونية، تبين تأييده لمنفذ مجزرة المسجدين.

وأكدت الشرطة، أن “دوبوفسكي”، دعم هجمات “كرايست تشيرش” الإرهابية، واحتفظ بمحتويات متطرفة عنيفة، وأسلحة نارية وذخائر في منزله.

وقال قائد الشرطة، “جون برايس”، إن “دوبوفسكي” لفت انتباههم، بعد إرساله رسائل إلكترونية مزعجة، تبين تأييده لمنفذ هجومي المسجدين، رغم عدم وجود رابط بينهما.

وأشار “برايس”، إلى أن رجال الشرطة، قاموا بتفتيش 3 من عقارات كان يمتلكها “دوبوفسكي”.

ووجدت الشرطة النيوزيلندية، داخل هذه العقارات، أسلحة وذخيره،  ومحتوى متطرف عنيف.

وتابع “برايس”، أن الشرطة حددت موقع “دوبوفسكي” في مركبة، ثم تفاوضت معه لـ3 ساعات قبل الاقتراب منه، لتجده منتحرا.

وعثرت الشرطة النيوزلندية، على جثة رجل خمسيني، يشتبه بأنه كان مؤيدا لهجمات المسجدين الإرهابية، الأسبوع الماضي.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com