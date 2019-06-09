الشرطة تحجز أكثر من 1 طن مخدرات و30 ألف و763 قرص مهلوس في رمضان

حزت مصالح الأمن الوطني خلال شهر رمضان، أكثر من 1 طن من المخدرات، و30 ألف و763 قرص مهلوس.

وكشف منشور للمديرية العامة للأمن الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه وفي إطار جهود قوات الشرطة لمحاربة كافة أشكال الجريمة،

تمكن عناصر فرق الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر رمضان لسنة 2019، من حجز 1 طن و384 كيلوغرام و67غرام من المخدرات

و30 ألف و763 قرص مهلوس على المستوى الوطني، وذلك اعتمادا على تحريات وأبحاث عناصر فرق مكافحة الإتجار الغير شرعي بالمخدرات،

التي جرت تحت قيادة السادة وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا، حيث مكّنت من معالجة 150 قضية، أسفرت عن توقيف 230 مشتبه

في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المختصة في هذا المجال.