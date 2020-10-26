الشرطة تستقبل أكثر من مليوني مكالمة هاتفية خلال 9 أشهر الأولى من 2020

تلقت مراكز العمليات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من المواطنين 2.269756 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر وخط شرطة النجدة.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، تم استقبال هذه المكالمات خلال 09 أشهر الأولى من السنة الحالية 2020.

وقدرت مكالمات الرقم المجاني 1548 بـ 1.052.627 مكالمة هاتفية، وتم تسجيل على الرقم 17 الخاص بشرطة النجدة 639.827 مكالمة.

فيما أحصت الموزعات الهاتفية للأمن الوطني 577.302 مكالمة، مجملها حول طلبات التدخل والنجدة، الاستفسار والتوجيه واختفاء الأطفال، والتبليغ عن الجريمة.

واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني عدد المكالمات، مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تعاون المواطن مع مصالح الشرطة، واهتمامه بالشأن الأمني.

وثمنت المديرية العامة للأمن الوطني مضامين تلك المكالمات الهاتفية الواردة من المواطنين.

ويأتي هذا للمساهمة في جهود الشرطة الهادفة إلى فرض احترام تدابير الوقاية للحد من انتشار وباء كورونا ومكافحته.