الشرطة تسطر برنامجا ثريا للإحتفال بالذكرى الـ 58 لعيد الإستقلال

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا حافلا لإحياء الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال، لفائدة كافة المرافق الأمنية، مدارس الشرطة ومراكز تدريب الأمن الوطني.

وجاء في بيان للمديرية أنها عمدت في ظل الظرف الصحي الراهن لهذه السنة على تنظيم ندوات تاريخية افتراضية يشرف عليها مجاهدون وأساتذة مختصون وإطارات سامية من جهاز الشرطة”.

وأضاف البيان، أن هذا البرنامج شعار “معا لبناء الجزائر الجديدة” المعتمد من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، مضيفا أنه سيتم مرافقته إعلاميا عبر القنوات الاتصالية للمديرية العامة للأمن الوطني على غرار صفحتي فايسبوك وتويتر والموقع الإلكتروني للأمن الوطني.