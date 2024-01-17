الشركة الجزائرية-القطرية.. توقعات بإنتاج 1.9 مليون طن من منتجات الحديد بـ2024

تتوقع الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة “جيجل” إنتاج 1،9 مليون طن من منتجات الحديد خلال العام 2024. حسب ما علم اليوم الأربعاء من نائب المدير العام للشركة، سفيان شايب ستي.

وأفاد ذات المسؤول لـ”وأج” بأن توقعات إنتاج الحديد بمركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب للسنة الجارية 2024 تقدر بـ 1.9 مليون طن أي بزيادة تصل إلى 200 ألف طن من الحديد مقارنة بسنة 2023.

وأضاف المتحدث أنه ببلوغ هذه القدرة الإنتاجية، يكون المركب قد حقق جميع الأهداف المسطرة في المرحلة الأولى. قبل الانطلاق في المرحلة الثانية من عملية توسعة المركب وبلوغ قدرة إنتاجية تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا.

كما أبرز نفس المسؤول بأن سنة 2024 ستكون “واعدة”. حيث يريد من خلالها المركب إلى ولوج أسواق عالمية جديدة. وبشكل خاص اقتحام السوق الأمريكية بتصدير حديد الخرسانة الذي يتطلب بعض المعايير والمقاييس الخاصة به. باعتبار أن كل سوق لها مميزاتها ومتطلباتها. وذلك بعد أن تم من قبل دخول هذه السوق بمنتجات الأسلاك الحديدية.

وذكر نفس المصدر بأن 2023 كانت السنة “الأبرز” في تاريخ مركب بلارة. وذلك بعد ولوجه أسواق 30 دولة. وتصدير نحو 700 ألف طن من مختلف منتجات الحديد بقيمة تقارب 400 مليون دولار. وكذا الحصول على مختلف الشهادات والاعتمادات الدولية للولوج إلى مختلف أسواق العالم بكل “أريحية وتنافسية”.

يذكر بأن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، كان قد ألح خلال زيارته للمركب نهاية الأسبوع الماضي على القائمين على المركب للإسراع في تجسيد

المرحلة الثانية من عملية توسعة المصنع “ليتماشى والنظرة المستقبلية للسلطات العمومية في مجال الحديد والصلب. خاصة بعد دخول منجم غارا جبيلات بولاية تندوف حيز الاستغلال”.

وتتطلب المرحلة الثانية من توسعة المركب استثمارا إجماليا يقدر بـ 2.08 مليار دولار ما سيمكن من إنتاج أزيد من 2.25 مليون طن لبلوغ قدرة إنتاج كلية للمركب تتجاوز 4 مليون طن في المرحلتين مع تحقيق رقم أعمال إضافي يقدر بنحو 1.75 مليار دولار واستحداث 1500 منصب عمل، حسب ما ذكر به نفس المصدر.