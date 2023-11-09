الشركة الجزائرية القطرية للصلب تحصل على اعتماد هيئة “جلوب سيرت أ.ب”

تحصلت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة بولاية جيجل. على اعتماد هيئة “GlobeCert AB” الذي يمكنها من تصدير منتجاتها إلى الأسواق الاسكندينافية.

وحسبما نقلته “وأج” عن مديرية الإعلام بالشركة، فإن الشركة الجزائرية القطرية للصلب تحصلت على اعتماد ”هيئة الاعتماد الدولية” (GlobeCert AB). ما يسمح بتصدير منتجات الشركة من حديد التسليح بأنواعه إلى دول الاسكندينافية والمتمثلة في السويد والنرويج والدنمارك.

ويأتي هذا الإعتماد الذي يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تحصلت عليه الشركة خلال الأسبوع الماضي ممثلا في شهادة المطابقة من قبل هيئة الإعتماد الدولية KIWA لتصدير منتجاتها إلى دول البلطيق نتاج التفوق والتميز للشركة. “والتي جاءت نتيجة الجهود الجادة والإلتزام التام بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

ومع الحصول على شهادة المطابقة من “GlobeCert AB” للدول الإسكندينافية. تكون منتجات الشركة الجزائرية القطرية للصلب معتمدة في كل أسواق القارة الأوروبية. كما تعد أحد أهم الأسواق العالمية في مجال الحديد والصلب.

كما تسعى الشركة الجزائرية القطرية للصلب إلى التواجد في كل الأسواق العالمية من خلال تصدير الفائض من منتجات الحديد والصلب المنتجة في مركب بلارة إلى الأسواق الدولية. والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الحكومة الرامية إلى رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات.

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