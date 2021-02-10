الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بوزارة الدفاع تسلم 708 مركبة لمختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية

تم اليوم الأربعاء، تسليم 708 مركبة متعددة المهام وسيارات نفعية، من علامة مرسيدس-بنز مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات علامةمرسيدس بنز « SAFAV-MB ».

ويأتي هذا التسليم بإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني بتيارت بالناحية العسكرية الثانية.

وستخصص هذه المركبات والسيارات النفعية لنقل الأفراد، الإسعاف ونقل البضائع.

وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

بالإضافة الى المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وتندرج هذه العملية ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها.

وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.

والتي تهدف لتفعيل صناعة وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.