الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بوزارة الدفاع تسلم 793 مركبة لمختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية

سلمت مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، ممثلة في الشركة الجزائرية لصناعة السيارات- من علامة مرسيدس بنز- بتيارت بالناحية العسكرية الثانية 793 سيارة متعددة المهام من علامة مرسيدس- بنز، المنتجة من طرف هذه الشركة.

وتم تسليم هذه المركبات لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ومؤسسات وطنية عمومية وخاصة.

كما تندرج هذه العملية في إطار تطوير مختلف فروع الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبـي

وتجدر الإشارة، أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة لسيارات متعددة المهام، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة، طبقا للمخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني.