 الشركة الروسية تنشر صور طائرة قاذفة المياه الجزائرية الثانية

كشف موقع مينا ديفونس mena defense المتخصص في الشؤون الامنية والعسكرية صور نشرتها الشركة الروسية المصنعة للطائرات United Aircraft Corporation “OAK” عبر قناتها على تيليغرام Telegram بناء قاذفة المياه في مرحلته الأخيرة وقد تجاوز مرحلة تجميع جسم الطائرة التي ستلم للجزائر .

ووفقا لموقع مينا ديفونس mena defense أظهرت الصور من داخل موقع والتي نشرها مهندسي الشركة الروسية المصنعة للطائرات ان بناء قاذفة المياه الجزائرية “بيريف Be-200 ” لمكافحة حرائق الغابات أن بناء الجهاز في مرحلته الأخيرة وقد تجاوز مرحلة تجميع جسم الطائرة.

كما كشف ذات الموقع انه يتدرب العديد من أطقم العمل على المناورات التجريبية وإطفاء الحرائق في روسيا بمساعدة مدربين ذوي خبرة من بيريف ووزارة حالات الطوارئ. أين أكمل فريقان على الأقل تدريبهما وسيتم تكليفهما بإعادة الطائرة الأولى يضيف الموقع.

وأكد ذات الموقع انه سيتم تسليم أول طائرة قاذفة مائية من طراز Beriev BE200 في الأيام المقبلة للجزائر، في حين الطائرة الثانية قيد الإنشاء ومن المحتمل أن تكون جاهزة في الوقت المحدد للتسليم قبل نهاية 2023.