شرعت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والتابعة لوزارة الموارد المائية في إحصاء الآبار الموجهة للسقي الفلاحي.

وحسب وثيقة رسمية تحصل عليها “تلفزيون النهار” تؤكد عزم الوكالة الوطنية للتسير المدمج للموارد المائية AGIRE التابعة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، الشروع في إحصاء الآبار الموجهة للسقي الفلاحي.

كما تطرقت الوثيقة إلى تحصيل الأتوات لاستغلال المياه في النشاط الفلاحي ابتداء من الفصل الأول لسنة 2021. وذلك بأثر رجعي بالتعريفة التالية،1 دج/متر مكعب بالنسبة للري بالتنقيط أو الرش المحوري.

كما سيتم دفع 2 دج /متر مكعب بالنسبة للري بالغمر. تطبيقا لنص قانون المالية 2021 في المادة 137 منه.

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هذا ما قاله وزير الموارد المائية عن تسوية وضعية أصحاب الآبار غير المرخصة

وكان وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، قد أعلن عن إمكانية تسوية وضعية أصحاب الآبار غير المرخصة.

وقال إن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمصالح الولائية بعملية إحصاء الآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة. عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.

وجاء تصريح الوزير في رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. خصصت للأسئلة الشفوية على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي. خاصة في فترة التسعينات وعن إمكانية تسوية وضعية أصحابها.

وقال الوزير في هذا الخصوص “ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار -غير المرخصة. إلا أنه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار لدراستها مع المصالح الولائية والسعي للوصول لحلول”.

وبخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية. نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية.

زيادة على ذلك أشار إلى التعليمة المشتركة بين قطاعه ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة. في ظل شح الموارد المائية التي أصابت الجزائر على غرار دول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى المنشور المشترك بين نفس الوزارات والذي يحدد الكيفيات التقنية للحفر وذلك تلبية لطلبات الفلاحين، يقول الوزير.

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