الشروع في إستقطاب 25 ألف خبير جزائري متواجدون بالخارج

كشف الوزير المنتدب المكلف بالجالية، رشيد بلادهان، أن مصالحه تحصي 25 ألف خبير جزائري متواجدون بالخارج، تسعى الحكومة لإدماجهم بالمجهود الوطني لتطوير البلاد.

وقال بلادهان، خلال جلسة عمل مع لجنة الشؤون الخارجية، أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل هؤلاء الخبراء وخلق فضاء تواصل بينهم وبين المؤسسات الوطنية.

وأضاف ذات المسؤول، أن هؤلاء الخبراء متخصصون في عدة فروع علمية كالطب والتكنولوجيا وغيرها.

وأكد بلادهان، أنه تم الشروع في الإتصال بهؤلاء الخبراء والذين يتواجدون بعدة بلدان كأمريكا وكاليفورنيا وفرنسا وغيرها، منذ 3 أيام، لتمكينهم من خدمة وطنهم.

ويأتي ذلك، في إطار توجه الجزائر إلى نوع جديد من التفاعل بين الحكومة والجالية الجزائرية، لإدماجهم في المجهود الوطني لتطوير الإقتصاد الوطني.