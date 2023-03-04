الشروع في إعادة تهيئة منتزه “الصابلات” في العاصمة

أعلن ديوان حضائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر “OPLA”، عن الشروع في عملية إعادة تهيئة منتزه “الصابلات”. وهذا فيما يتماشى مع الجانب الجمالي وكذا متطلبات الزوار.

كما أشار الديوان، في منشور له، أن المنتزه “الصابلات” سيتحلى بحلة جديدة.

واستأنفت فضاءات التسلية والترفيه على مستوى ولاية الجزائر بتاريخ فيفري 2022، نشاطها. بعد غلق دام لـ 18 يوما لدواعي صحية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا السياق،كشف المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، محمد عبد اللاوي، في تصريح صحفي، نشرته الاذاعة الوطنية. أن منتزه “الصابلات ” وغابة 5 جويلية بابن عكنون عادا الى نشاطهما ابتداء من صباح اليوم الاربعاء.

وهذا من أجل استقطاب الزوار ومنحهم فرصة الاستجمام والترفيه بعد غلق دام أزيد من 18 يوما من اجل التصدي لوباء كورونا الذي عرف خلال جانفي الماضي منحى تصاعديا.

بالمقابل، أوضح ذات المسؤول بأن الغلق المؤقت لهذه المنتزهات جاء بقرار من مصالح ولاية الجزائر وكان “صائبا”خاصة وأنه تزامن مع تعليق الدراسة.

وبخصوص منتزه “الصابلات” الذي يعرف توافدا كبيرا من الزوار يتراوح أحيانا ما بين 20 و30 الف يوميا ودخول أزيد من 2500 مركبة لفضاء الواسع،

فقد اتخذت اجراءات وقائية “صارمة” للحفاظ على سلامة الوافدين اليه من خلال الزامهم بارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد

ومنع التجمعات وتحسيسيهم بعدم رمي الفضلات بصفة عشوائية.

الى جانب ذالك، وكإجراء “استثنائي” اعيد فتح حديقة “التجارب” بالحامة الاحد الماضي، حسبما كشف عنه مديرها العام، عبد الكريم بولحية،

مشيرا الى أن الحديقة عرفت مباشرة بعد استئناف نشاطها توافدا معتبرا من العائلات حيث قدر عدد الزوار بأزيد من 1000 يوميا.