الشروع في إعداد قوائم مستحقي “منحة التضامن” تحسبا لشهر رمضان

شرع ولاة الجمهورية في إعداد قوائم عدد مستحقي منحة التضامن تحسبا لشهر رمضان المبارك.

وقال والي ولاية تلمسان للإذاعة الوطنية، أنه تم تخصيص أزيد من 21 مليار سنتيم كمنحة تضامن خلال الشهر الفضيل.

وأضاف مرموري امومن، أن هذه المنحة ستوزع على مستحقيها قبل نهاية شهر مارس.

وأوضح الوالي، أن عملية إحصاء المستفيدين قد إنطلقت دون اللجوء الى طلب المستندات فيما عدا بعض المستحقين الجدد.

من جهته قال والي بشار محمد بلكاتب، إن تزامن الشهر الفضيل مع جائحة كورونا سيرفع عدد المستحقين لهذه المنحة.

وأكد الوالي أن المنحة ستخصص للعائلات المحتاجة وستوزع بكل شفافية.

وأوضح والي ولاية أم البواقي، زين الدين تيبورتين، أن 45 عائلة ستستفيد من منحة التضامن قبل الــ20 مارس المقبل.