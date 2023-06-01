أعلنت وزارة العدل في بيان لها عن الشروع في إعداد مشروع قانون إطار حول التزوير واستعمال المزور .

وأوضح البيان أنه تم تنصيب فوج عمل يضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية للشروع في إعداد مشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور.

وتتمثل مهمة فوج العمل في حصر كل مظاهر التزوير وإستعمال المزور التي تؤدي للإستفادة من حقوق وامتيازات. وكذا الحصول على منح وإعانات عمومية اومساعدات اجتماعية او إعفاءات أو سكن اوعقار اوغيرها دون وجه حق.