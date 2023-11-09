الشروع في التسجيل للحصول على منحة رمضان.. هذه الشروط

شرعت أغلب البلديات في استقبال الملفات الخاصة باستفادة العائلات المعوزة من المنحة التضامنية. لشهر رمضان لسنة 2024.

وأعلنت مصالح النشاط الإجتماعي على مستوى البلديات، عن فتح باب التسجيلات للإستفادة من المنحة المخصصة لشهر رمضان. حيث سيكون في إمكان المواطنين المعوزين الذين تتوفر فيهم الشروط. الإقتراب من ذات المصالح لتسجيل أنفسهم .واشترطت ذات المصالح، أن يكون الملف المطلوب مكونا من كل الوثائق المطلوبة التي تثبت أحقية العائلة الإستفادة من المنحة التضامنية وإلا سيرفض الملف.

وقامت أغلب البلديات باستقبال الملفات على مستوى المكتب المخصص للشؤون الإجتماعية. كما حددت الجهات المعنية الوثائق التالية التي يجب أن ترفق بالملفات المودعة على مستوى البلديات على غرار إستمارة طلب منحة رمضان مصادق عليها من طرف المعني. شهادة ميلاد المعني وبطاقة تعريف بيومترية، صورة شمسية حديث. في حالة الإيواء يجب إيداع بطاقة الناخب، صك بريدي مشطوب للمعني، بطاقة عائلية تحتوي على الهوامش بالنسبة للنساء المطلقات أو الأرامل. أن يكون الدخل لا يتعدى 20 ألف دينار. شهادة عدم الانتماء لصندوق الوطني العمال الأجراء وغير الأجراء وكذا صندوق التقاعد.

وقال الوالي المنتدب لبئر توتة في تصريح “النهار أونلاين” أن البلديات تجهز نفسها من أجل استقبال الملفات وإعداد القوائم. كما أن بلدية بئر توتة شرعت في ذلك.

من جهته قال رئيس بلدية الشراقة أوسطاني عبد الرحمن في اتصال مع “النهار أونلاين”، أنه تم الشروع في استقبال ملفات العائلات المعوزة خلال شهر أكتوبر من أجل الإستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان. مؤكدا أنه قبيل الشروع في توزيع المنحة التضامنية سيتم تحيين القائمة التي تم اعتمادها السنة الفارطة والأخذ بالحسبان عمليات الترحيل التي تقوم بها مصالح ولاية الجزائر. مشيرا في ذات السياق إلى أن البلدية لحد الساعة إستقبلت 1300 ملف في انتظار الإنتهاء من إعداد القائمة.