الشروع في بناء 3 سفن جديدة من الحجم الكبير سنة 2023

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، عن الشروع في بناء 3 سفن جديدة من الحجم الكبير خلال سنة 2023 قصد تعزيز أسطول الصيد البحري.

وقال صلواتشي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن تعزيز أسطول الصيد البحري بسفن جديدة. والتي ستكون على مستوى ميناء سيدنا يوشع في تلمسان بطول 37 متر. وبميناء زموري ببومرداس بطول 35 متر. سيجعله يرتقي إلى 6023 وحدة صيد بنسبة 2.47 بالمائة. فيما تعتبر النقطة السلبية وجود 40 بالمائة من الأسطول خارج الخدمة بسبب جملة من المشاكل. مشيرا إلى أنه سيتم العمل من أجل إعادة تأهيل هذا الأسطول بإقحام سفن جديدة.

وأضاف في السياق ذاته، أن سنة 2022 كانت مميزة فيما يخص بناء سفن الصيد على مستوى الجزائر. حيث تم تحقيق نسبة اندماج بـ 60 بالمائة.

كما أكد الوزير صلواتشي، أن الجزائر خطت خطوة كبيرة فيما يخص تقنيات الصيد البحري على مستوى الساحل وعلى مستوى البحار. مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت بفضل السياسة الراشدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من رفع حصة صيد التونة الحمراء الحية من 1655 طن إلى 2023 طن شهر نوفمبر الماضي من البرتغال. مما جعلها تكسب حصتها التاريخية التي لم تكن لها من قبل.

كما كشف سفيان صلواتشي، عن تبني وزارته لإستراتيجية جديدة تتمثل في الحوار المباشر مع الصيادين في شعبة التونة، قصد المساهمة في موسم صيد الأسماك الزرقاء والمشاركة في الإنتاج الوطني على مدار السنة.