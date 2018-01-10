الشروع في تسجيلات قفة رمضان عبر البلديات

شرعت العديد من البلديات عبر الوطن في التسجيلات الخاصة بقفة رمضان لسنة 2018.

من جهتها أعلنت بلدية بئر خادم عن الشروع في التسجيلات الخاصة بقفة رمضان يوم الإثنين 08 جانفي الفارط.

لتنتهي آجال إيداع الملفات يوم الخميس 15 فيفري 2018، من أجل دراستها.

وقال علال بوثلجة رئيس بلدية سيدي موسى لـ”النهار أونلاين”، أنه الوقت المناسب للتسجيلات وتحيين الملفات لإعداد قوائم المستفيدين.

مشيرا إلى أنه على مستوى البلدية تم الشروع في تحيين الملفات السابقة وطرح المناقصة لإختيار المموّن.

كما اشترطت العديد من البلديات عدة وثائق من أجل التسجيل في قائمة العائلات المعوزة والتي لها الأحقية بقفة رمضان على غرار:

شهادة عائلية، شهادة الإقامة، نسخة من بطاقة التعريف، كشف الراتب أو كشف راتب المتقاعد.

شرط أن لا يتجاوز مبلغ 1800 دينار، بالإضافة إلى شهادة عدم العمل.