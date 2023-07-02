الشروع في تفويج وتوديع الحجاج الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه تم الشروع في تفويج وتوديع الحجاج الميامين المتوجهين. نحو مطار جدة الدولي وتوجههم نحو أرض الوطن.

وأنهى ضيوف الرحمان أمس السبت في ثالث أيام التشريق، مناسك الحج بعد تأدية طواف الوداع وسط مشاعر إيمانية. حيث أنه في ثالث أيام التشريق الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد الانتهاء من أداء مناسكهم وسط مشاعر إيمانية.

و”في آخر ساعة من ثالث أيام التشريق إمتلأ صحن الطواف كاملا بعد انتهاء الحجاج من مناسكهم.

وعقب 6 أيام من إنطلاقه الاثنين الماضي، إختتم موسم الحج لهذا العام أمس السبت “بنجاح” مع خلوه من أي “مهددات صحية”.

ويفضل حجاج بعد أدائهم الركن الخامس من الحج الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك مجموعات أتمت هذه الزيارة قبل بدء المناسك وبالتالي تغادر المملكة تباعا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت من قبل أن إجمالي عدد حجاج هذا العام. تجاوز 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة.