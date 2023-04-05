الشروع في تكوين الناجحين بمسابقة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية

شرع قطاع التعليم العالي في اعتماد برنامج تكوين أساسي في اللغة الإنجليزية لفائدة الطلبة الناجحين في مسابقة الالتحاق بالدكتوراه بعنوان سنة 2022-2023.

وحسب بيان للوزارة، فإنه في إطار استكمال مساعي قطاع التعليم العالي لاعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس الطلبة. وتكملة لمخطط التكوين الوطني الذي باشره هذه السنة من أجل تكوين الأساتذة وطلبة الدكتوراه الجدد عن بعد في اللغة الانجليزية. شرع القطاع في اعتماد برنامج تكوين أساسي في هذه اللغة لفائدة الطلبة الناجحين في مسابقة الالتحاق بالدكتوراه بعنوان سنة 2022-2023. بالإضافة كذلك إلى تكوينهم في الفلسفة، وتعليمية المواد، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وكمرحلة أولى، تم تكليف المؤسسات الجامعية بتسطير برنامج تكويني لفائدة أساتذتها في اللغة الإنجليزية. ابتداء من الموسم الجامعي الحالي. لاسيما منهم أساتذة العلوم والتكنولوجيا، أساتذة العلوم الاجتماعية والإنسانية الذين يدرسون المواد الأفقية. مع استهداف مستوى تعلم يوافق درجة (B2) أو(C1) على الاقل على نحو English for specific purposes

كما شهدت العملية، إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم، تسجيل ما يقارب 9.000 أستاذ باحث اجتازوا إمتحان إثبات المستوى (B2)، نجح منهم 4.400 أستاذ. باشروا متابعة الدورة التكوينية الرقمية الأولى عبر المنصة. مع برمجة دورة أخرى لفائدة الأساتذة المتخلفين عن هذه الدورة خلال هذا الأسبوع”.

وباشر القطاع في تصميم سلسلة من الدورات التكوينية على شبكة الإنترنت (MOOCS)، مفتوحة ومدمجة. موجهة لطلبة الجامعات الجدد الذين سيلتحقون بها. خاصة منهم الناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2023. سيتم تنفيذها بين 20 جويلية و 20 سبتمبر المقبلين. وتشمل هذه الدروس تطوير المهارات في القراءة والكتابة والإنصات والنطق.

وفي هذا الاطار، أشارت الوزارة، الى أنه يتم التفكير حاليا في تعميمها لفائدة طلبة السنة الثّانية ماستر. حيث تهدف العملية إلى ضمان بلوغ الطلبة لمستوى موحد في اتقان اللغة الإنجليزية. حتى تسهل عليهم عملية اكتساب المعارف وفهم الدروس خلال السنة الجامعية المقبلة.

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