الشروع في تنفيذ قرارات قمة الجزائر

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، فادي الهدمي. وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بالجزائر. بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس بمقر جامعة الدول العربية مطلع العام المقبل.

واستمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل، قدمه الوزير الفلسطيني في هذا الشأن. بهدف أن يخرج المؤتمر بنتائج عملية على المستويات السياسية والقانونية والتنموية لحماية مدينة القدس المحتلة. ودعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الصهيوني الممنهج عليها.

وشدد أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته. في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وحماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

ونقل المتحدث عن ابو الغيط تحذيره من مغبة التصعيد الخطير الذي تشهده الاراضي المحتلة في الآونة الأخيرة. مشيرا الى ان ما تمارسه قوات الاحتلال من عنف من منفلت. سوف يكون من شأنه دفع الأوضاع الى الانفجار، ومطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته نحو حماية ابناء الشعب الفلسطيني.