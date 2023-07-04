الشروع في توزيع استمارة الرغبات للدراسة بثانوية الرياضيات

أمرت وزارة التربية الوطنية بالشروع في توزيع إستمارة الرغبات للتلاميذ المتحصلين على شهادة التعليم المتوسط، والراغبين بالدراسة في ثانوية الرياضيات بالقبة.

وحسب المراسلة التي وجهتها المديرية العامة للتعليم بالوزارة، أن الإستمارة توجه للتلاميذ الذين تم اختيارهم على مستوى الأرضية الرقمية والذين تحصلوا على علامات جيدة في الرياضيات .

وتأتي هذه العملية في إطار تجسيد عملية الإنتقاء لتسجيل تلاميذ السنة الرابعة متوسط، المقبولين في السنة أولى ثانوي والراغبين في الإلتحاق بثانوية “محند مخبي” بالقبة الجزائر العاصمة بقسم السنة الأولى من التعليم الثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا بعنوان السنة الدراسية 2023/2024

وتوزع استمارة إبداء الرغبة على التلاميذ، الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للإلتحاق بثانوية الرياضيات ،الواردة أسماؤهم في القائمة المدرجة في حساب رئيس مصلحة التنظيم التربوي، أو التمدرس والإمتحانات،حسب الحالة في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، المرتبين على أساس معدل الإنتقاء المحسوب وفق القاعدة الحسابية التالية : المعدل العام لشهادة التعليم المتوسط+علامة الرياضيات مضروبة في اثنين الكل مقسوم على .3

وأكدت الوزارة أنه يتعين توزيع استمارة إبداء الرغبة على التلاميذ المعنيين وملؤها من طرف التلميذ ووليه، والمصادقة عليها من طرف مدير المتوسطة، وتحويلها إلى مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص قبل تاريخ 18 جويلية كآخر أجل.

وركزت الوزارة على ضرورة التوزيع الواسع للاستمارة على كل التلاميذ المعنيين وفي جميع المتوسطات لتحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.