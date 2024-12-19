الشروع في توزيع كشوف النقاط على التلاميذ

شرعت اليوم ،الخميس، المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث. في توزيع كشوف نقاط التلاميذ الخاصة بالفصل الأول.

ومنذ الساعة التاسعة صباحا فتحت المؤسسات التربوية أبوابها أمام التلاميذ والأولياء للشروع في عملية توزيع كشوف النقاط. وهذا بناء على تعليمات الوزارة التي أكدت على ضرورة أن يكون اليوم الخميس يوما مفتوحا في جميع المؤسسات.

وسيخرج التلاميذ في عطلة بداية من اليوم لمدة 15 يوما، على أن يتم فتح المؤسسات التربوية في الأسبوع الأول من العطلة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي.