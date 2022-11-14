الشروع في صيانة 4 مسرعات للعلاج بالأشعة

باشرت وزارة الصحة أمس الأحد، العمليات الأولى لصيانة 4 مسرعات من مجموع ثلاثة عشر مسرعا.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الإجراء، من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المرضى المصابين بالسرطان فيما يخص الحصول على العلاج بالأشعة في الوقت المناسب قبل تفاقم المرض.

وأوضح البيان، أن البرنامج المسطر لصيانة المسرعات المعطلة سيمتد من 13 إلى 24 نوفمبر 2022.

كما تشرف على هذه العملية شركة تم إنشاؤها لصيانة العتاد الخاص بالمسرعات خاصة علاج السرطان بالأشعة.

ويأتي هذا في خطوة ترمي إلى التخلص من مشكل صيانة تجهيزات الخاصة لتداوي بالأشعة.