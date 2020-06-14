الشروع في طبع واعداد اسئلة البكالوريا منتصف أوت

من المنتظر ان تشرع وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في إعداد وطبع الاسئلة الخاصة ببكالوريا 2020 بداية من منتصف اوت .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اونلاين” فان هذغ التاريخ سيسبق بشهر تاريخ اجراء امتحان البكالوريا المقرر شهر سبتمبر حيث تعمل وزارة التربية بالنسيق مع الديوان وكذا أعضاء من لجنة الصحة على تحديد تاريخ إجراء الامتحان مع ضرورة أخذ الاحتياطات في حال تواصل انشار وباء كورونا ” كوفيد 19 ” .

وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط على الأساتدة المكلفلين بعملية الصياغة من أهمها التوقيع على تعهد يضمن سرية المعلومات وعدم البوح بها لأي كان حتى ولو كان زميلا له .

ويقوم الأساتذة الذين يشترط فيهم توفر خبرة تصل 10 سنوات بالنسبةلكل الأطوار التعليمية الثلاثة، باستخراج الأسئلة التي تتلاءم مع البرنامج الدراسي الذي تم تدريسه فعلا على مستوى المؤسسات التربوية من بنك الأسئلة، فيما تتم بعدها عملية القرعة التي على أساسها يتم اختيار المواضيع الخاصة بكل مادة والتي سيمتحن فيها التلاميذ خلال هذه السنة.

ويحرص الأساتذة على أن لاتكون الأسئلة منقولة من الحوليات أو من التمارين التي تحتويها الكتب المدرسية، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار عدم إعادة أسئلة السنوات