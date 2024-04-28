الشقيقان معمري يتأهلان إلى “الأولمبياد”

ضمن الشقيقان كسيلة وتنينة معمري، رسميا تأهلهما إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الزوجي مختلط لكرة الريشة “البادمنتون”.

وبهذا التأهل يرتفع عدد الرياضيين الجزائريين المتأهلين إلى الأولمبياد المقررة ما بين الـ 26 جويلية والـ 11 أوت 2024 إلى 34 رياضيا، في 12 اختصاص.

بعدما ضمت الجزائر سابقا تواجدها بـ 32 رياضيا. ويتعلق الأمر بـ ألعاب القوى (ثلاث رياضيين)، الملاكمة (خمس رياضيين)، المبارزة (خمس رياضيين)، المصارعة (ثمانية رياضيين)، التجديف (رياضيان).

والكانوي كاياك (رياضية واحدة) ، الرماية الرياضية (ثلاث رياضيين). الجمباز (رياضية واحدة) ، الدراجات على الطريق (رياضيان) ، رفع الأثقال (رياضي واحد)، الملاحة الشراعية (رياضي واحد).