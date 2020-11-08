الشلف: أمن أولاد فارس يحجز أزيد من قنطار ونصف من الدجاج الفاسد

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة أولاد فارس بولاية الشلف من حجز كمية من الدجاج الفاسد قدر بقنطار و56 كلغ، وكذا 30 كلغ من أحشاء الدجاج.

وتم العثور على الدجاج الفاسد بإحدى المذابح التي تمارس نشاطها دون القيد في السجل التجاري بذات البلدية قصد البيع.

وتمت العملية بعد قيام ذات العناصر بعمليات مراقبة على مستوى المحلات للوقوف على مدى إلتزامها بالإجراءات الوقائية والصحية.

كما إتضح بعد تفحص ومعاينة كمية الدجاج الموجودة بالمذبحة من قبل الجهات المختصة أنها لا تتوفر على ختم المصالح الطبية.

كما لا تتوفر على شهادة الإعتماد الصحي، إضافة إلى إنعدام شروط النظافة، هذا بالنظر إلى سرعة تلفها.

وبموجب الاجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي عن قضية إنشاء مذبحة إصطناعية بطريقة غير شرعية وبدون سجل تجاري.